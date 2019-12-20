Правительство РФ выделило 28,2 млн рублей на ремонт подтопленного детдома в Тулуне

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 28,2 млн рублей на капитальный ремонт поврежденного при паводке детского дома в городе Тулуне Иркутской области. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минтруду России в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 28 млн 241,4 тыс. рублей для предоставления бюджету Иркутской области иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходного обязательства, связанного с проведением капитального ремонта здания областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся безе попечения родителей" г. Тулуна, поврежденного в результате наводнения", - говорится в документе.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, в том числе в Тулуне более 3 тыс. Порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.