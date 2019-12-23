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Турчак: итоги выборов в Абакане стали шагом к возвращению единороссами доверия в Хакасии

Представляющий партию вице-мэр Алексей Лемин набрал 22 декабря 87,16% голосов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Убедительная победа, которую одержал на выборах главы Абакана кандидат от "Единой России", вице-мэр города Алексей Лемин, стала важным шагом для единороссов на пути возвращения доверия жителей Хакасии. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Несмотря на сжатые сроки, нам удалось подготовить и провести в Абакане успешную и содержательную предвыборную кампанию. Убедительная победа нашего кандидата, вице-мэра Алексея Лемина на досрочных выборах главы города - важный шаг для партии на пути возвращения доверия жителей республики", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Секретарь генсовета обратил внимание, что Хакасия - непростой регион, с множеством своих трудностей и сложных вопросов, однако Абакан всегда выделялся на общем фоне стабильным развитием и особенным ритмом жизни. "Итоги выборов красноречиво говорят о том, что его жители поддерживают преемственность этого курса. Теперь важно оправдать этот высокий кредит доверия, неуклонно работать над повышением качества жизни людей", - отметил он.

По словам Турчака, Лемин зарекомендовал себя как человек дела, который в деталях разбирается в самых сложных городских проблемах и не раз доказывал, что способен эффективно и энергично решать их в рамках своих полномочий. "Он яркий представитель команды [бывшего мэра города] Николая Булакина, достаточно молодой, но при этом опытный специалист, который за 22 года работы в мэрии прошел все ступени муниципальной карьеры", - отметил Турчак, выразив уверенность, что и на должности главы города Лемин "будет достойно справляться со своими обязанностями, сделает все возможное для развития Абакана и благополучия граждан".

Выборы в Абакане

По данным обработки 100% избирательных протоколов, Лемин набирает 87,16% на выборах мэра Абакана, которые прошли в воскресенье, 22 декабря. Досрочные выборы главы столицы Хакасии проводились в связи со смертью предыдущего главы Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края.

Помимо Лемина, в избирательные бюллетени были внесены еще три кандидата: замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР) и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации-19" Василий Мельцер. Победитель определяется простым большинством голосов. Лемин получил 87,16%, Молчанов - 5,08%, Аксенов - 3,03%, Мельцер - 2,63%. Явка - 23,6%.

Ранее Турчак охарактеризовал избирательную кампанию в Абакане как "стратегически важную" для партии. Он обращал внимание, что кампания проходит в непростых условиях, поскольку Хакасию возглавляет представитель оппозиционной партии - коммунист Валентин Коновалов. По словам Турчака, результат выборов в Абакане станет "хорошим стресс-тестом для всего регионального блока" "Единой России".

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Хакасия
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