Мэром Абакана стал кандидат "Единой России" Алексей Лемин

ТАСС, 23 декабря. Кандидат от "Единой России", 44-летний вице-мэр Алексей Лемин официально избран мэром Абакана (Хакасия). Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Абакана Маргарита Лавриненко.

Выборы мэра Абакана прошли 22 декабря. Они проводились в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет.

"Итоговый протокол подписан. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Главой города избран Алексей Викторович Лемин", - сказала она.

Помимо Лемина, в избирательные бюллетени были внесены еще три кандидата: замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР) и двое самовыдвиженцев - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации - 19" Василий Мельцер. Победитель определяется простым большинством голосов. Лемин получил 87,16%, Молчанов - 5,08%, Аксенов - 3,03%, Мельцер - 2,63%. Явка - 23,6%.

Лемин родился 11 сентября 1975 года в Шарыповском районе Красноярского края. После окончания Красноярского государственного аграрного университета в 1997 году он работал в администрации Абакана в департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства. С января 2009 года вице-мэр города - начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства.