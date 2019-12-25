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На федеральной трассе в Кузбассе частично восстановили движение, перекрытое из-за ДТП

В результате двух аварий один человек погиб, один госпитализирован в тяжелом состоянии

КЕМЕРОВО,25 декабря. /ТАСС/. Автомобильное движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время метели произошли два ДТП с участием девяти автомобилей и погиб один человек, частично восстановлено. Дорожные полицейские регулируют реверсивное движение машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В настоящее время на месте дорожно-транспортных происшествий продолжают работу сотрудники ГИБДД. Для проезда транспортных средств полицейские организовали реверсивное движение на данном участке федеральной дороги", - говорится в сообщении.

Утром в среду на 186-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошли два ДТП. Сначала столкнулись грузовой автомобиль и легковая иномарка, водитель иномарки погиб. Через некоторое время произошло столкновение еще семи машин, в том числе трех грузовиков. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. На участке дороги было перекрыто движение и скопилось много транспорта, в том числе пассажирские междугородние автобусы.

По предварительной версии, водители не справились с управлением из-за неблагоприятных погодных условий - в Кузбассе порывистый ветер, снег и метель.

Теги
РоссияКемеровская область
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