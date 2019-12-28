Мутко поручил подготовить документы по восстановлению Приангарья после паводка к 2021 году

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области к 2021 году должны подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию по программе восстановления инфраструктуры региона после летних паводков, чтобы расходы на нее были учтены в федеральном бюджете. Об этом в субботу сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании с членами регионального правительства.

"У нас есть рассчетная величина, у нас есть объемы, объекты. Хотите скорректировать - корректируйте график платежей. Давайте договоримся так, что [в] 2020 году, если мы выделим деньги на программу из резервного фонда, [то] к 2021 году вся проектно-сметная документация должна быть [подготовлена], чтобы мы в плановом режиме вошли в бюджет. Это касается всех министерств по своим подпрограммам", - сказал Мутко.

Вице-премьер также поставил задачу региональным властям подготовить жесткий график исполнения мероприятий программы восстановления и выходить на промышленные темпы создания жилья и социальной инфраструктуры.