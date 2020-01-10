В Омской области зафиксировали первый случай заболевания гонконгским гриппом

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Первый в текущем эпидемическом сезоне случай заболевания гонконгским гриппом зафиксирован в Омской области в первую неделю 2020 года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"С начала эпидемического сезона 2019-2020 годов лабораторно подтверждено два случая гриппа: один случай гриппа A/H3N2 (гонконгский грипп - прим. ТАСС) и один случай гриппа B. Гонконгский грипп пришел в период с 30 декабря по 5 января, то есть в первую неделю 2020 года", - сказали в пресс-службе.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте омского управления Роспотребнадзора, уточняется, что за первую неделю 2020 года в регионе зафиксировано 5495 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 34,1% ниже эпидемического порога. "Интенсивность эпидемического процесса находится на сезонном уровне", - отмечается в сообщении.

Вирус А (H3N2) получил название "гонконгский грипп" из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 гг. Только в США от этого вируса тогда погибли почти 34 тыс. человек. В 2014 году в Гонконге был выявлен новый штамм этого гриппа.