На Алтае возбудили уголовное дело после пропажи подростка и девушки

БАРНАУЛ, 13 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка 15 лет и девушки 18 лет. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), по факту безвестного исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Предварительно, 7 января подросток и девушка ушли из дома в городе Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Следователи просят всех, кому известно об обстоятельствах безвестного исчезновения молодых людей, сообщать в правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что поиски подростка и девушки ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт" и сотрудники полиции.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону, проводятся все необходимые экспертизы, следователи ведут осмотр места жительства пропавших, осмотр мест, где они потенциально могли находиться до исчезновения.