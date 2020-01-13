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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директору Новосибирского планетария

Сергей Масликов обвинялся в получении взятки за сдачу в аренду аппаратуры учреждения

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение Октябрьского районного суда Новосибирска, оправдавшего бывшего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, обвиняемого в получении взятки за сдачу в аренду аппаратуры планетария. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

25 декабря Октябрьский районный суд Новосибирска оправдал Масликова в связи с отсутствием состава преступления. "Была подана апелляция на приговор", - сказала собеседник агентства.

Масликов был арестован в начале февраля 2018 года по подозрению в получении взятки в 190 тыс. рублей. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017-го он за взятки сдал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру планетария. При этом, как поясняли в СК, муниципальное имущество он передавал "с нарушением установленной законом процедуры", стоимость аренды составляла от 10 тыс. рублей. Масликов был арестован и помещен в СИЗО, но в марте суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области уточнили, что Масликову предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности и легализация денег, полученных в результате совершенного преступления"). Гражданским истцом по уголовному делу признана мэрия Новосибирска.

Большой планетарий открылся в Новосибирске 8 февраля 2012 года, на возведение центра было выделено 320 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Масликов стал директором учреждения с момента его открытия. На время ареста исполнение обязанностей директора было возложено на Татьяну Белоусову.

Теги
РоссияНовосибирская область
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