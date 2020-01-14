Прокуратура назвала ответственным за загрязнение реки в Иркутске муниципальный "Водоканал"

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Проверка, организованная после сброса неочищенных стоков в Ангару в Иркутске, подтвердила, что загрязнителем реки стало муниципальное предприятие "Водоканал". Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

11 января в социальных сетях и местных СМИ стало распространяться видео, на котором в Ангару из трубы, расположенной под водой, в большом количестве сливается неочищенная жидкость. Вода в реке в месте слива при этом покрывается пеной. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

"На настоящий момент определено, что ответственным лицом за экологическое нарушение является МУП "Водоканал". Руководитель предприятия вызван в прокуратуру для дачи объяснений. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях недопущения подобных фактов в будущем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сброс неочищенных стоков произошел с левобережных очистных сооружений, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Их эксплуатирует МУП "Водоканал". Сброс был разовым, стоки уже смешались с водой, из-за чего невозможно посчитать нанесенный ущерб. По информации прокуратуры, подобные ситуации на этих очистных происходят периодически.

Ангара является единственной рекой, вытекающей из озера Байкал. На ее берегах расположены города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Усть-Илимск, Кодинск.