Уголовное дело возбуждено по факту пропажи девочки под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи 10-летней девочки в Карасуке Новосибирской области. Об этом в четверг говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по региону по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в городе Карасуке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление, указывается в сообщении.

Как указано в сообщении СК по региону, всего в поисковых мероприятиях задействовано более 150 человек. Вместе с полицейскими в поисках участвуют местные жители, волонтеры, а также спасатели МЧС и спецтехника. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК. Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождения. Осмотрена местность, опрошены родственники пропавшей девочки, соседи.

Ранее ТАСС сообщил, что 15 января в Карасуке пропала девочка 2009 года рождения. Около 15:00 (11:00 мск) девочка вышла из музыкальной школы и домой не вернулась. К поиску девочки были подключены спасатели, полиция и представители общественности.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирск ТАСС сообщили, что девочка уже несколько раз уходила из дома. По информации Министерства труда и социального развития региона, пропавшая девочка из приемной семьи. В семье воспитывается четверо детей, двое из них - приемные. В министерстве добавили, что семья благополучная, характеризуется положительно. Девочка проживает в семье с двух лет.

В новость были внесены изменения (14:27 мск) - добавлена новая информация в шестой абзац.