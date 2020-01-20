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ЧП на руднике "Таймырский"

В Ростехнадзоре назвали причину ЧП на руднике "Таймырский" в Красноярском крае

Согласно выводам ведомства, к гибели трех горняков 22 октября 2019 года привела неудовлетворительная организация работ
У административного здания рудника "Таймырский" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
У административного здания рудника "Таймырский"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 20 января. Неудовлетворительная организация работ стала причиной гибели 22 октября 2019 года трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, сообщается в понедельник по итогам проверки на сайте сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Тела трех человек, погибших из-за низкого содержания кислорода в горной выработке рудника "Таймырского", обнаружили 22 октября 2019 года. По данным проб содержание кислорода составляло около 2%. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

"Причины несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ", - говорится в сообщении.

Также отсутствовал контроль за соблюдением безопасности труда, из-за чего не был огорожен вход в непроветриваемый тупик, низкое содержание кислорода в котором было обусловлено интенсивным процессом естественного процесса окисления сульфидных руд, уточняется в сообщении.

"Действующая система позиционирования и поиска работников не обеспечивает обнаружение местонахождения человека во всех горных выработках с передачей информации диспетчеру и на командный пункт объекта в режиме реального времени", - уточняется в релизе ведомства.

О руднике

Рудник "Таймырский", расположенный в Норильском промышленном районе, был введен в эксплуатацию в 1982 году. В состав рудника входят шахта "Известняковая" и Кайерканский угольный разрез. Он занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля" - там добывается более 35% никеля от общего объема добычи компании, меди - более 21%, кобальта - более 38%, металлов платиновой группы - более 15%.

"Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1,45 тыс. м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.

Теги
РоссияКрасноярский крайЧП на руднике "Таймырский"
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