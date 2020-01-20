В Ростехнадзоре назвали причину ЧП на руднике "Таймырский" в Красноярском крае

ТАСС, 20 января. Неудовлетворительная организация работ стала причиной гибели 22 октября 2019 года трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, сообщается в понедельник по итогам проверки на сайте сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Тела трех человек, погибших из-за низкого содержания кислорода в горной выработке рудника "Таймырского", обнаружили 22 октября 2019 года. По данным проб содержание кислорода составляло около 2%. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

"Причины несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ", - говорится в сообщении.

Также отсутствовал контроль за соблюдением безопасности труда, из-за чего не был огорожен вход в непроветриваемый тупик, низкое содержание кислорода в котором было обусловлено интенсивным процессом естественного процесса окисления сульфидных руд, уточняется в сообщении.

"Действующая система позиционирования и поиска работников не обеспечивает обнаружение местонахождения человека во всех горных выработках с передачей информации диспетчеру и на командный пункт объекта в режиме реального времени", - уточняется в релизе ведомства.

О руднике

Рудник "Таймырский", расположенный в Норильском промышленном районе, был введен в эксплуатацию в 1982 году. В состав рудника входят шахта "Известняковая" и Кайерканский угольный разрез. Он занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля" - там добывается более 35% никеля от общего объема добычи компании, меди - более 21%, кобальта - более 38%, металлов платиновой группы - более 15%.

"Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1,45 тыс. м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.