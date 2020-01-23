Пострадавшие на пожаре под Томском отправятся домой после восстановления документов

ТОМСК, 23 января. /ТАСС/. Пострадавшие на пожаре в поселке Причулымский Томской области, в котором погибли 11 человек, граждане Узбекистана отправятся на родину после проведения ДНК-теста и восстановления документов, сообщили ТАСС в четверг в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске.

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января погибли 11 человек, из них 10 - граждане Узбекистана. Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали медпомощь. Как сообщал ТАСС ранее, они находятся в городе Асино - ближайшем районном центре, пострадавшие пребывают в шоковом состоянии и ждут помощи психологов. Власти района обеспечили их жильем и питанием. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд".

"Наши граждане, выжившие на пожаре, отправятся самолетом в Ташкент, как только будут восстановлены документы, удостоверяющие их личности. Для этого необходимо проведение ДНК-теста", - сообщили в Генконсульстве, не уточнив, в какие сроки пострадавшие покинут Россию.