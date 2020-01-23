Пострадавшие на пожаре под Томском отправятся домой после восстановления документов

ТОМСК, 23 января. /ТАСС/. Пострадавшие на пожаре в поселке Причулымский Томской области, в котором погибли 11 человек, граждане Узбекистана отправятся на родину после проведения ДНК-теста и восстановления документов, сообщили ТАСС в четверг в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске.
При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января погибли 11 человек, из них 10 - граждане Узбекистана. Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали медпомощь. Как сообщал ТАСС ранее, они находятся в городе Асино - ближайшем районном центре, пострадавшие пребывают в шоковом состоянии и ждут помощи психологов. Власти района обеспечили их жильем и питанием. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд".
"Наши граждане, выжившие на пожаре, отправятся самолетом в Ташкент, как только будут восстановлены документы, удостоверяющие их личности. Для этого необходимо проведение ДНК-теста", - сообщили в Генконсульстве, не уточнив, в какие сроки пострадавшие покинут Россию.
Правительственная комиссия из Республики Узбекистан, в которую вошли представители консульства, уже прибыла в Томск. Она окажет пострадавшим помощь в восстановлении документов, а также займется доставкой тел погибших на родину.
Предварительно, причиной пожара в поселке Причулымский является неисправность электрооборудования. Как стало известно, возгорание началось около единственного входа в помещение, спастись удалось только двум гражданам Узбекистана, которые легли спать ближе к нему. Остальные, кто находился в помещении находились без сознания и уже не реагировали на попытки их разбудить. Также по информации пострадавших, в здании легли спать 14 человек, судьба еще одного пока не известна.
Как сообщалось, к прибытию первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. м, произошло обрушение кровли. Власти Томской области сообщали, что сгоревшее здание не было предусмотрено для проживания людей. По факту гибели 11 человек возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что в качестве предварительной причины пожара рассматривается неисправность электрооборудования.