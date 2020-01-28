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На ВСЖД восстановили движение поездов после схода вагонов в Приангарье

Ранее от 40 минут до часа задерживались пригородные поезда № 6103, № 6313, № 7106

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские железные дороги сообщили о восстановлении движения пассажирских поездов на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) после схода 30 вагонов с углем в Иркутской области.

Ранее задерживались пригородные поезда № 6103, № 6313, № 7106. Время задержки в пути составляло от 40 минут до 1 часа, уточняли в компании.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального главка МЧС, в 13:22 по местному времени (8:22 мск) в районе станции Мегет Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем. В результате схода никто не пострадал, угрозы экологической ситуации также нет.

На месте ликвидации последствий ЧП работают 45 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияИркутская область
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