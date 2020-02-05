Хакасия просит у Минфина РФ помощь в размере 10,5 млрд руб. для балансировки бюджета

ТАСС, 5 февраля. Правительство Хакасии обратилось в Министерство финансов России за финансовой помощью в размере 10,5 млрд рублей. Средства необходимы для сбалансированности консолидированного республиканского бюджета, говорится в распространенном в среду сообщении в пресс-службы республиканского правительства.

Как сообщал ТАСС, в настоящий момент в республике в 64 из 99 муниципальных образований (поселений и районов) заблокированы счета. В этих муниципалитетах возникла угроза отключения школ и детских садов за долги за потребленную электроэнергию, а также образовалась задолженность за поставки продуктов питания в эти учреждения.

"В связи со сложной экономической ситуацией, которая сложилась в республике, правительство Хакасии приняло решение об обращении в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой. Обращение за подписью главы Хакасии уже направлено в Министерство финансов России", - говорится в сообщении. В республиканском правительстве отмечают, что для обеспечения социальной и финансовой стабильности в 2020 году республике необходима помощь в размере 10,5 млрд рублей. "Эта сумма позволит в полной мере закрыть потребности социальной сферы, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета Хакасии", - отмечается в сообщении.

"Мы просим рассмотреть вопрос о выделении дополнительных дотаций, а дальше на усмотрение Минфина РФ, как они скажут. Завтра глава республики (Валентин Коновалов) полетит в Москву встречаться с одним из заместителей министра", - уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона. В правительстве отмечают, что ситуация с блокировкой счетов возникает в регионе не первый год.

В 2020 году доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 30,806 млрд рублей, расходы, без учета просроченной кредиторской задолженности, - 37,817 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 января (с учетом средств, необходимых для разблокировки счетов) составляет 3,58 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2020 год составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.