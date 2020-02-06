Дорогу на юге Красноярского края расчистили после схода лавины

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Дорога в Курагинском районе Красноярского края, на которой было ограничено движение после схода лавины, расчищена от снега. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось, снежная масса с горы Эктаж обрушилась на дорогу на 26-27-м километрах трассы Курагино - Черемшанка.

"Движение восстановлено", - сообщили в МЧС.

По данным МЧС, на дорогу произошел сход "семи снежных масс, общим объемом 321 кубометр". Пострадавших нет.

В селе Черемшанка Курагинского района живут более 1 тыс. человек. Курагинский район горный, в нем расположены Саянские горы.

На юге Красноярского края установилась теплая погода, сейчас там 6 градусов ниже нуля. По данным краевого МЧС, 6-7 февраля в горных районах региона лавиноопасно.