В Кузбассе готовы перенаправить уголь в страны Азии в случае отказа от него Польши

КУЗБАСС, 7 февраля. /ТАСС/. Прекращение или сокращение поставок угля в Польшу, о котором заявил накануне вице-премьер европейского государства Яцек Сасин, не скажется негативно на объеме экспорта угля из Кузбасса, являющегося основным поставщиком этого вида топлива из России в Польшу. Компании готовы перенаправить уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили ТАСС в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

Как в четверг сообщил радиостанции RMF польский вице-премьер, министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин, польские государственные компании через три-четыре месяца прекратят импорт угля из-за границы: из России, США, Южной Америки, Колумбии и Мозамбика.

"В случае сокращения или даже полного отказа Польши от кузбасского угля компании будут перенаправлять высвободившиеся объемы на другие рынки. Наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Значительная часть поставок кузбасского угля идет в Республику Корея, Японию, Китай. Очень перспективные направления - Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объем поставок", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Кузбасс экспортирует свой уголь в 60 стран мира. По данным ФТС России, за январь - ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 млн тонн кузбасского угля на сумму 495 млн долларов. Крупнейшие экспортеры - АО ХК "СДС-Уголь", ПАО "КТК", АО "УК "Кузбассразрезуголь", ООО "Каракан Инвест".

По данным министерства по контролю за государственными активами Польши, в прошлом году государство импортировало из России 9 млн тонн угля. Всего польские фирмы ежегодно покупают за рубежом около 20 млн тонн угля. Сложившаяся ситуация вызвала волну негодования в среде польских шахтеров, так как из-за высоких объемов импорта плохо распродается уголь, добываемый внутри страны. На данный момент Польская горнодобывающая группа не использовала 2,5 млн тонн польского угля.