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СК начал проверку инцидента с возвращением самолета в Красноярск после вылета

Boeing 737 авиакомпании Nordstar вернулся в Красноярск после срабатывания датчика из-за неубравшихся закрылков
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© Официальный сайт Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordstar, вернувшегося в Красноярск после срабатывания датчика из-за неубравшихся закрылков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Boeing 737-800 рейса Красноярск - Москва (по ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

После взлета у борта не убрались закрылки, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В течение нескольких часов воздушное судно вырабатывало топливо над аэропортом Красноярска. Посадка прошла благополучно, на борту самолета находились 173 пассажира и четыре члена экипажа.

Следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияКрасноярский край
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