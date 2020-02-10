СК начал проверку инцидента с возвращением самолета в Красноярск после вылета

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordstar, вернувшегося в Красноярск после срабатывания датчика из-за неубравшихся закрылков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Boeing 737-800 рейса Красноярск - Москва (по ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

После взлета у борта не убрались закрылки, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В течение нескольких часов воздушное судно вырабатывало топливо над аэропортом Красноярска. Посадка прошла благополучно, на борту самолета находились 173 пассажира и четыре члена экипажа.

Следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.