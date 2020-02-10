В Новосибирске задержали директора Института горного дела СО РАН по делу о мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Директор Института горного дела СО РАН задержан в Новосибирске по делу о мошенничестве, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор Института горного дела СО РАН, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В понедельник источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в Институте горного дела СО РАН проводятся обыски. Мероприятия осуществляются в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество").