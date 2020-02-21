В Омске отпустили домой всех школьников, госпитализированных с признаками отравления

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Всех учеников омской школы, которые в пятницу днем почувствовали себя плохо и были доставлены с симптомами отравления в детскую областную больницу, отпустили домой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии города.

"Все школьницы отправились по домам. Их состояние нормализовалось", - сказал представитель мэрии.

В департаменте образования журналистам рассказали, что в пятницу столовая в школе не работала в связи с сокращенными уроками. Госпитализированные дети учились во вторую смену и пришли в школу из дома. "В настоящее время в помещении школы департаментом и надзорными ведомствами проводятся проверочные мероприятия", - сказали в пресс-службе.

В пятницу семь учеников омской школы №90 почувствовали себя плохо около 13:00 (10:00 мск) и были доставлены в детскую областную больницу на четырех машинах скорой помощи, где им были промыты желудки. По предварительным данным, дети могли принять или понюхать неизвестное вещество.