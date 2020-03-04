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В программу развития Алтая вошли поддержка АПК и создание отраслевых кластеров

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также рекомендовал властям региона сосредоточиться на таких аспектах, как технопарки, инфраструктура и оптимизация объектов ЖКХ

ТАСС, 4 марта. Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай, разработанная в регионе, включила поддержку сельскохозяйственной отрасли, сельских территорий и создание отраслевых кластеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

Ранее ТАСС сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития десяти отстающих регионов, в список которых попала и Республика Алтай - ее куратором был назначен министр экономического развития РФ. По данным Росстата, в 2018 году в регионе численность населения с доходами ниже прожиточного минимума почти вдвое превышала общероссийский уровень. Цель программы развития - обеспечение сопоставимого со среднероссийским качества жизни населения Алтая.

"Средства (которые будут направлены региону из федерального бюджета) планируется направить на развитие сельхозотрасли и сельских территорий, создание отраслевых кластеров: комплексов по глубокой переработке древесины, сельскохозяйственной продукции, молока, создание промышленного и агропромышленного парков, развитие туристско-рекреационных кластеров. Эти направления - основные точки роста республики", - сообщили в пресс-службе.

В программе планируется предусмотреть средства на благоустройство и подключение к коммуникациям 16 детсадов по нацпроекту "Демография". По данным пресс-службы правительства республики, глава региона Олег Хорохордин и куратор региона - министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили в режиме видеоконференции разработку программы. В ней сохранены важные для республики мероприятия, поддержка которых не предусмотрена действующими федеральными целевыми и госпрограммами. Решетников рекомендовал властям региона сосредоточиться на аспектах, которые напрямую влияют на развитие экономики - технопарках, инфраструктуре, оптимизации объектов ЖКХ, которая приводит к экономии расходов населения и социальной сферы.

Также он рекомендовал согласовать с Министерством здравоохранения РФ техзадание на перинатальный центр, о необходимости которого сообщали в республиканском правительстве. По его словам, за счет индивидуальной программы возможно разработать проектную документацию, а дальше Минэкономразвития готов оказать помощь для вхождения в программу Минздрава. Кроме того, ранее власти Республики Алтай сообщали о необходимости снизить энерготарифы, которые у региона среди других территорий Сибири самые высокие - министр экономического развития РФ сообщил, что сейчас на уровне федерации вырабатывается единое решение для всех субъектов, где остро стоит этот вопрос.

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Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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