На загородных дорогах Хакасии открыли движение

ТАСС, 4 марта. Движение на загородных автодорогах, закрытое для движения автобусов в среду утром из-за снегопада, открыто. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"На данный момент последствия снежной стихии устранены, движение открыто во всех направлениях", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что движение для маршрутного транспорта было закрыто с 6:00 (2:00 мск) на участке автомобильной дороги Р-257 "Енисей" [по направлению] Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией. В республике шел мокрый снег, на дорогах наблюдалась гололедица.

Сотрудники ДПС возвращали транспорт, перевозящий пассажиров, в целях сохранения жизни и здоровья людей.