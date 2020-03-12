Экс-чиновника мэрии Новосибирска задержали по подозрению в получении взятки

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Экс-начальник управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска, где в конце февраля проходили следственные действия, задержан по подозрении в получении взятки. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

В конце февраля в мэрии Новосибирска ТАСС сообщили, что в департаменте транспорта мэрии Новосибирска и МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по факту подлога.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 42-летнего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). 11 марта фигурант уголовного дела был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2019 года директор одной из компаний заплатил своему знакомому начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска 100 тыс. рублей. За это последний, используя свой авторитет, согласовал в пользу своего знакомого проекты постановлений по утверждению схемы расположения земельного участка в Новосибирске. При этом ранее управление по земельным ресурсам мэрии Новосибирска и департамент строительства и архитектуры Новосибирска отказали в этом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По данным местных СМИ, речь идет о бывшем начальнике управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романе Сальникове.