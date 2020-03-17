Заражение коронавирусом подтвердилось у жителя Хакасии

"Госпитализирован в одну из больниц республики, состояние его стабильное, лечиться он будет в Хакасии, все для этого у нас есть. Почувствовал симптомы острой респираторной вирусной инфекции и обратился в больницу, сегодня пришли данные из "Вектора" (государственного научного центра вирусологии и биотехнологии в Новосибирске), они подтвердили [наличие коронавируса]", - сказал собеседник, добавив, что госпитализирован житель республики 1969 года рождения.

По словам представитель министерства, мужчина отдыхал в Германии в начале марта, вернулся в республику через Москву. Информацию о контактных лицах в Минздраве не предоставили.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.