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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области выписали из больницы первых выздоровевших после коронавируса

Всего в регионе были подтверждены девять случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Две жительницы Новосибирской области, у которых диагностировали коронавирус, вылечились и выписались из больницы, сообщила ТАСС во вторник главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

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"Двух пациенток выписали сегодня", - сказала Позднякова.

В регионе зарегистрированы девять случаев заражения коронавирусом.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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