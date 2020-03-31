В Новосибирской области выписали из больницы первых выздоровевших после коронавируса

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Две жительницы Новосибирской области, у которых диагностировали коронавирус, вылечились и выписались из больницы, сообщила ТАСС во вторник главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Двух пациенток выписали сегодня", - сказала Позднякова.

В регионе зарегистрированы девять случаев заражения коронавирусом.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.