В Омской области назначили нового главу регионального Минздрава

ОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков назначил министром здравоохранения региона своего советника по вопросам здравоохранения, руководителя проекта ОНФ "За доступную и качественную медицину в первичном звене" Ирину Солдатову, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

Дмитрий Вьюшков, возглавлявший областное министерство, подал в отставку 1 апреля после критики губернатора на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. В регионе зарегистрировано восемь случаев заражения.