В Омской области назначили нового главу регионального Минздрава

ОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков назначил министром здравоохранения региона своего советника по вопросам здравоохранения, руководителя проекта ОНФ "За доступную и качественную медицину в первичном звене" Ирину Солдатову, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минздрава.
Дмитрий Вьюшков, возглавлявший областное министерство, подал в отставку 1 апреля после критики губернатора на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. В регионе зарегистрировано восемь случаев заражения.
"Губернатор Омского региона Александр Бурков представил главным врачам медицинских учреждений и сотрудникам Министерства здравоохранения нового министра областного правительства - Ирину Солдатову. Глава региона отметил, что Ирина Геннадьевна - по профессии врач-неонатолог - имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и хорошо понимает все проблемы отрасли", - сказали в пресс-службе.
Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 до 2019 год - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции.