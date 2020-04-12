Горячую линию организуют для родных заключенных из ангарской колонии, где были беспорядки

ТАСС, 12 апреля. Горячая линия для родственников заключенных колонии строгого режима в Ангарске, где произошли беспорядки, начнет работу с понедельника, ее организует Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС по телефону доверия ГУ ФСИН по региону.

Что известно о бунте заключенных в ангарской колонии

"Горячая линия будет создана, с понедельника будет работать, она будет для родственников [заключенных ИК-15]", - сказал собеседник, добавив, что телефон будет размещен на сайте областного ГУ ФСИН.

Сейчас в колонии действует режим ЧС. По словам уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко, зачинщики беспорядков в колонии перевезены в следственные изоляторы, их около 300 человек.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.