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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Горячую линию организуют для родных заключенных из ангарской колонии, где были беспорядки

Родственники заключенных смогут связаться с ними в понедельник

ТАСС, 12 апреля. Горячая линия для родственников заключенных колонии строгого режима в Ангарске, где произошли беспорядки, начнет работу с понедельника, ее организует Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС по телефону доверия ГУ ФСИН по региону.

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"Горячая линия будет создана, с понедельника будет работать, она будет для родственников [заключенных ИК-15]", - сказал собеседник, добавив, что телефон будет размещен на сайте областного ГУ ФСИН.

Сейчас в колонии действует режим ЧС. По словам уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко, зачинщики беспорядков в колонии перевезены в следственные изоляторы, их около 300 человек.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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