Омбудсмен Иркутской области назвал возможную причину бунта в колонии в Ангарске

"Я склоняюсь к тому, что, по всей видимости, причины конфликта лежали не в плоскости соблюдения условий содержания заключенных, а в конфликтах, которые были между заключенными с администрацией этого учреждения", - сказал Игнатенко.

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Причиной массовых беспорядков в исправительной колонии №15 в Иркутской области мог стать конфликт между заключенными и администрацией учреждения. Об этом сообщил в среду на сессии заксобрания региона уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.

Он сообщил, что в 2019 году проверял эту колонию, у него возникали замечания по условиям содержания осужденных, в частности, были вопросы по температуре и влажности в помещениях. От самих заключенных жалоб на условиях содержания в колонии к омбудсмену не поступало.

Бунт в колонии строгого режима в Ангарске (для ранее судимых, там содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных - прим. ТАСС) начался 9 апреля. Между одним из осужденных, помещенном в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Осужденные напали на работника колонии, нанесли себе порезы осколками стекол камер видеонаблюдения, а вечером 10 апреля устроили пожар. В результате огнем практически полностью уничтожена промышленная зона колонии. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой. СК возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

Министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью "Российской газете" сообщил, что беспорядки и поджог в ангарской колонии были заранее срежиссированной провокацией.