На телефон горячей линии после беспорядков в ангарской колонии поступает 90 звонков в день

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 90 звонков поступает ежедневно на телефон горячей линии, открытой для родственников осужденных ангарской колонии ИК-15, где 10 апреля произошли беспорядки. От этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ ФСИН России по Иркутской области.

"На горячую линию, открытую для родственников осужденных ИК-15, в день поступает около 90 звонков", - уточнили в управлении. Она была открыта сразу же после событий, произошедших вечером 10 апреля.

"Основные вопросы, которые волнуют родственников, касаются состояния здоровья и местонахождения лиц, содержавшихся до начала беспорядков в ИК-15", - пояснили в ГУ ФСИН.