На телефон горячей линии после беспорядков в ангарской колонии поступает 90 звонков в день

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 90 звонков поступает ежедневно на телефон горячей линии, открытой для родственников осужденных ангарской колонии ИК-15, где 10 апреля произошли беспорядки. От этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ ФСИН России по Иркутской области.
"На горячую линию, открытую для родственников осужденных ИК-15, в день поступает около 90 звонков", - уточнили в управлении. Она была открыта сразу же после событий, произошедших вечером 10 апреля.
"Основные вопросы, которые волнуют родственников, касаются состояния здоровья и местонахождения лиц, содержавшихся до начала беспорядков в ИК-15", - пояснили в ГУ ФСИН.
За 13 апреля на телефон горячей линии поступило 82 обращения граждан, 14 апреля - 117 звонков, 15 апреля - 67 обращений. В Главном управлении ФСИН по региону заверили, что ни один звонок, поступивший на горячую линию, не остается без внимания, каждому обратившемуся информация предоставляется в кратчайшие сроки.
Кроме того, на электронную почту горячей линии за три дня поступило 46 письменных обращений, которые сейчас обрабатываются для подготовки ответа.
Беспорядки в колонии строгого режима в Ангарске (для ранее судимых, там содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных - прим. ТАСС) произошли 10 апреля. Накануне вечером между одним из осужденных, отбывавшим наказание в штрафном изоляторе, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Осужденные напали на работника колонии, затем массового нанесли себе порезы осколками стекол камер видеонаблюдения, а затем устроили пожар в зданиях на территории производственной зоны колонии (там находятся пилорамы и производство фанеры - прим. ТАСС). Пожар потушили утром 11 апреля, выгорело три цеха деревообработки. СК возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.