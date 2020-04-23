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В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

Спасатели обнаружили их с борта вертолета
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© ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Спасатели нашли живыми двоих мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на зимнике на севере Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Поисково-спасательная операция с применением авиации МЧС России на севере Иркутской области успешно завершилась. Спасатели с борта вертолета, отправившегося сегодня на поиски пропавших водителей на автозимнике "Вилюй", обнаружили два грузовых автомобиля. <…> Обе машины застряли на зимнике при попытке сократить путь до города Ленска. Один из водителей отправился за помощью для буксировки автомобилей, другой со своим сыном доставлен спасателями в город Киренск", - сообщает пресс-служба.

Сообщение о пропаже людей на зимнике в Иркутской области поступило в МЧС 22 апреля. Двое мужчин и восьмилетний сын одного из них на двух грузовиках направлялись из Красноярска в город Ленск по автозимнику "Вилюй", несмотря на то, что он закрыт из-за потепления. Один из мужчин 13 апреля сообщил родным о поломке автомобиля, однако водителям удалось его отремонтировать. С тех пор информации от них не поступало.

Грунтовый автозимник федеральной трассы "Вилюй" был закрыт 1 апреля. Дорога проходит по северу Иркутской области и территории Якутии.

Теги
РоссияИркутская область
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