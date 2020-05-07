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В управлении по транспорту мэрии Новокузнецка работают оперативники

По данным источника ТАСС, оперативные мероприятия связаны с проверкой информации о неправомерном получении субсидии на перевозки пассажирским предприятием

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в управлении по транспорту и связи администрации города Новокузнецка. Ведется проверка документов, сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью единого муниципального центра организации пассажирских перевозок Денис Новохацкий.

"Приехали сотрудники спецслужб на ул. Строителей, 55 в управление по транспорту [и связи администрации Новокузнецка], проверяют документы", - сказал Новохацкий.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, оперативные мероприятия связаны с проверкой информации о возможном неправомерном получении субсидии на осуществление перевозок пассажирским предприятием в Новокузнецке.

"Деньги были выделены местной администрацией в 2019 году", - пояснил собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в настоящий момент не располагает.

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