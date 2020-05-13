Спортивная дистанция. Сибиряки приступили к занятиям физкультурой на безопасном расстоянии

ТАСС, 13 мая. Власти ряда сибирских регионов, смягчая режимы самоизоляции, после майских праздников разрешили занятия спортом на свежем воздухе, однако с ограниченным числом участников и соблюдением социальной дистанции. Перестраиваться на новые форматы тренировок приходится как профессиональным спортсменам, так и любителям, причем тренеры уже начали разрабатывать новые концепции работы на открытом воздухе.

Силовые нагрузки профессионалов

Власти Кемеровской, Томской и Новосибирской областях с 12 мая разрешили занятия спортом и физкультурой на улице, что совпало с улучшением погоды - после дождливых дней в Сибирь пришла жара. Однако массовые мероприятия все еще не разрешены, поэтому физкультурники сосредоточились на индивидуальных и парных тренировках. Так, в Кузбассе после майских праздников приступили к работе уличные площадки и открытые стадионы, где тренироваться начали профессиональные спортсмены и воспитанники детских и юношеских спортшкол. "Сейчас идет составление графиков проведения занятий, чтобы соблюсти все ограничения по загруженности объектов, социальному дистанцированию", - сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта.

Занятия начали секции легкой и тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, большого тенниса и командных видов спорта - футбола, баскетбола, волейбола. Последним, правда, придется существенно пересмотреть обычный тренировочный процесс, чтобы не допустить близких контактов. "Не будет стыковых матчей, игровых моментов тренировок, где они могут в контакте участвовать, тренеры от этого уйдут. Но отдельные элементы работы с мячом отрабатывать можно в таком формате тренировок", - добавили в ведомстве.

В Красноярском крае, где указ, разрешающий жителям заниматься физкультурой на свежем воздухе, вступил в силу еще 14 апреля, спортсмены освоили городские беговые маршруты. "Большинство моих друзей-спортсменов признаются, что тренировок стало значительно больше, у многих освободилось для этого время. У меня лично с начала года набегано больше 1,5 тыс. км, и большая часть - в апреле. Для сравнения - за весь прошлый год я с трудом набрала 3 тыс. км", - рассказала ТАСС жительница Красноярска Людмила Ганжурова.

В Томской области, где жителям разрешили пешие прогулки и занятия бегом на стадионах и в парках, началась подготовка к одному из крупнейших спортивных событий в регионе - марафону "Ярче", который собирает ежегодно тысячи участников из порядка 15 стран.

Уличные занятия любителей

Число желающих заниматься спортом выросло после шести недель самоизоляции, и фитнес-клубы перестраиваются на индивидуальные тренировки на свежем воздухе. "Перед нашим клубом есть площадка для кроссфита и воркаута. На ней могут разместиться две пары тренирующихся (с учетом соблюдения требований социальной дистанции в пять метров). Есть также возможность приезда тренера к клиенту, чтобы провести занятие в ближайшем парке или на открытой площадке", - сообщила ТАСС представитель новосибирского фитнес-клуба "МС2" Екатерина Косых.