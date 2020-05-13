Спортивная дистанция. Сибиряки приступили к занятиям физкультурой на безопасном расстоянии

ТАСС, 13 мая. Власти ряда сибирских регионов, смягчая режимы самоизоляции, после майских праздников разрешили занятия спортом на свежем воздухе, однако с ограниченным числом участников и соблюдением социальной дистанции. Перестраиваться на новые форматы тренировок приходится как профессиональным спортсменам, так и любителям, причем тренеры уже начали разрабатывать новые концепции работы на открытом воздухе.
Силовые нагрузки профессионалов
Власти Кемеровской, Томской и Новосибирской областях с 12 мая разрешили занятия спортом и физкультурой на улице, что совпало с улучшением погоды - после дождливых дней в Сибирь пришла жара. Однако массовые мероприятия все еще не разрешены, поэтому физкультурники сосредоточились на индивидуальных и парных тренировках. Так, в Кузбассе после майских праздников приступили к работе уличные площадки и открытые стадионы, где тренироваться начали профессиональные спортсмены и воспитанники детских и юношеских спортшкол. "Сейчас идет составление графиков проведения занятий, чтобы соблюсти все ограничения по загруженности объектов, социальному дистанцированию", - сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта.
Занятия начали секции легкой и тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, большого тенниса и командных видов спорта - футбола, баскетбола, волейбола. Последним, правда, придется существенно пересмотреть обычный тренировочный процесс, чтобы не допустить близких контактов. "Не будет стыковых матчей, игровых моментов тренировок, где они могут в контакте участвовать, тренеры от этого уйдут. Но отдельные элементы работы с мячом отрабатывать можно в таком формате тренировок", - добавили в ведомстве.
В Красноярском крае, где указ, разрешающий жителям заниматься физкультурой на свежем воздухе, вступил в силу еще 14 апреля, спортсмены освоили городские беговые маршруты. "Большинство моих друзей-спортсменов признаются, что тренировок стало значительно больше, у многих освободилось для этого время. У меня лично с начала года набегано больше 1,5 тыс. км, и большая часть - в апреле. Для сравнения - за весь прошлый год я с трудом набрала 3 тыс. км", - рассказала ТАСС жительница Красноярска Людмила Ганжурова.
В Томской области, где жителям разрешили пешие прогулки и занятия бегом на стадионах и в парках, началась подготовка к одному из крупнейших спортивных событий в регионе - марафону "Ярче", который собирает ежегодно тысячи участников из порядка 15 стран.
Уличные занятия любителей
Число желающих заниматься спортом выросло после шести недель самоизоляции, и фитнес-клубы перестраиваются на индивидуальные тренировки на свежем воздухе. "Перед нашим клубом есть площадка для кроссфита и воркаута. На ней могут разместиться две пары тренирующихся (с учетом соблюдения требований социальной дистанции в пять метров). Есть также возможность приезда тренера к клиенту, чтобы провести занятие в ближайшем парке или на открытой площадке", - сообщила ТАСС представитель новосибирского фитнес-клуба "МС2" Екатерина Косых.
В Кузбассе инструкторы тренажерных и фитнес-залов, которые закрыты в регионе с конца марта, уже предлагают своим клиентам комплексы для занятий на улице. Например, можно заняться йогой, кроссфитом на безопасной дистанции с соседями или провести индивидуальную силовую тренировку на спортивной площадке. Как отмечают фитнес-инструкторы, комплекс упражнений при этом будет значительно отличаться от тренировок в зале, так как заниматься придется с собственным весом.
"Лавки, турники, брусья, перекладины могут использовать в качестве уличного инвентаря. Если на площадке есть прорезиненное покрытие, на нем можно прыгать, выполнять кардиотренировки. Также важно понимать отличие таких тренировок: в зале мы используем дополнительный инвентарь, который позволяет более изолированно проработать определенные группы мышц, на улице такой изоляции достигнуть очень сложно, поскольку тренировки идут с собственным весом. Лучше прорабатывать в ходе уличных тренировок все группы мышц", - рассказала ТАСС фитнес-тренер из Кемерова Юлия Ляхова.
Тренировки онлайн
Однако не во всех регионах занятия физкультурой на свежем воздухе разрешены. Спортсмены из Алтайского края по-прежнему занимаются на дому. Как рассказал ТАСС директор "Алтайского училища олимпийского резерва", где обучение проводят по 20 олимпийским видам спорта, Евгений Трубников, ученики, находящиеся дома в сельской местности, тренируются по индивидуальным программам, которые им составляют тренеры.
"Для каждого спортсмена составляется план тренировочных занятий в соответствии с уровнем подготовки, по электронной почте или по видео идет общение, онлайн контролируется выполнение заданий. Дети, которые находятся в муниципалитетах, присылают ролики. Некоторые выходят в лес, где нет большого скопления людей, и кроссы бегают по лесу - так тренируются", - рассказал Трубников.
В Омской области, где режим самоизоляции пока не позволяет населению заниматься спортом на улице и в спортивных сооружениях, организовали онлайн-тренировки под руководством известных в регионе спортсменов и тренеров, рассказали ТАСС в региональном Минспорта. "Например, на прошлой неделе мастер спорта международного класса, чемпионка мира по полиатлону и судья омского центра тестирования ГТО Юлия Рычкова рассказала и показала омичам, как правильно выполнять нормы ГТО - это многим пригодится после завершения самоизоляции", - рассказали ТАСС в Минспорта. В ведомстве отметили, что собирают пожелания зрителей, по какому виду спорта тренировки они хотели бы увидеть.