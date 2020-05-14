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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 1 300

В регионе за сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области выросло за последние сутки на 76, всего в регионе зарегистрировано 1 376 случаев, сообщил в четверг оперативный штаб региона.

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"По данным оперативного штаба на 10 утра 14 мая, в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлении. Всего в регионе зарегистрировано 1 376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребенка", - говорится в сообщении.

В общей сложности в регионе с отрицательными результатами контрольных тестов выписан 451 человек, 16 умерли. В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ 13 человек. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска - 1 469.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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