Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области выросло за сутки на 71

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области выросло на 71 за сутки, сообщил в ходе заседания штаба по недопущению распространения коронавируса министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"Всего выявлено 1 447 случаев. За последние сутки 71 лабораторно подтвержденный случай", - сказал Хальзов.

По его словам, за последнее время в эксплуатацию было введено три новых госпиталя, которые будут принимать больных COVID-19. Губернатор региона Андрей Травников отметил, что в праздничные дни снизилось число тестирований на коронавирус. Это связано с проведением дезинфекции, отметил губернатор.

В понедельник губернатор региона Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 31 мая, разрешив занятия спортом на улице, прогулки не более чем вдвоем или семьями. Также были открыты кладбища и продовольственные рынки в районах области. Введен масочный режим.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.