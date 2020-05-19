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Осужденному за мошенничество экс-депутату горсовета Красноярска смягчили приговор

Аркадию Волкову назначили новое наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Суд смягчил приговор бывшему депутату горсовета Красноярска Аркадию Волкову, осужденному за мошенничество и коррупцию, с семи до шести с половиной лет лишения свободы, говорится в сообщении Красноярского краевого суда.

"Красноярский краевой суд смягчил наказание Волкову. <…> В итоге Аркадию Волкову назначено новое наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Срок заключения сокращен Волкову из-за явки с повинной и активного сотрудничества со следствием.

В мае 2019 года Волков был осужден Железнодорожным районным судом на семь лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Волков организовал в Красноярске проект "Машина добрых дел" по оказанию помощи малообеспеченным гражданам в ремонте сантехники и электроприборов. Работы проводились нанятыми слесарем-сантехником, электриком и оператором. По данным суда, он убедил руководство ООО "КрасТЭК" фиктивно трудоустроить сотрудников в организацию и платить зарплату, хотя они работали на проект Волкова. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство, а в случае отказа обещал создавать препятствия в деятельности предприятия.

В сентябре 2013 года Волков был избран депутатом горсовета Красноярска от "Патриотов России", возглавляемой в регионе бизнесменом Анатолием Быковым (полномочия этого созыва депутатов истекли осенью 2018 года). Через год Волков был исключен из депутатской фракции этой партии. В 2016 году он был кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края.

Теги
РоссияКрасноярский край
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