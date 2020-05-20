Депутаты отказались согласовывать назначение экс-мэра Иркутска первым замгубернатора

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду не согласовали кандидатуру экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова для утверждения в должности первого заместителя губернатора, передает корреспондент ТАСС.

"Пятеро воздержались, пятеро - "за", 27 - "против", - сообщил результаты тайного голосования за кандидатуру Бердникова председатель счетной комиссии, депутат Антон Романов.

О причинах своего решения депутаты не рассказали.

Источник в правительстве Иркутской области сообщил ТАСС, что Бердников, вероятно, пока останется в статусе исполняющего обязанности первого заместителя губернатора, а его кандидатура, возможно, будет второй раз предложена депутатам для утверждения в должности, закон это позволяет.

По действующему законодательству, кандидатуры на должности председателя правительства Иркутской области и первого заместителя губернатора региона должны согласовываться с депутатами Законодательного собрания. На апрельской сессии депутаты утвердили на пост председателя правительства кандидатуру бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Константина Зайцева.

17 марта депутаты думы Иркутска приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова, который перешел на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Бердников был мэром Иркутска с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года.