В Новосибирске погиб мужчина после падения ветки тополя во время ураганного ветра

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Новосибирской области проводят проверку по факту смерти мужчины от травм, полученных при падении ветки тополя при сильном ветре, начавшемся во вторник в Западной Сибири, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Во вторник в Новосибирской области и других регионах Западной Сибири поднялся сильный ветер до 25 м/с. В домах более чем 40 тысяч жителей Новосибирской области был отключен свет. Мэрия Новосибирска сообщила о четырех пострадавших из-за сильного ветра.

"Следователи СК РФ проводят проверку по факту гибели мужчины 1961 года рождения, скончавшегося от травмы, полученной при падении ветки тополя. Инцидент произошел во вторник во время урагана, в тот момент, когда мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая в городе Новосибирске (на окраине города - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о травме 11-летнего мальчика, на которого упала ветка тополя. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Общее количество пострадавших от сильного ветра в Новосибирске выросло до пяти. СК проводит проверку по данному факту.