В Хакасии арестовали имущество и.о. замглавы республики, обвиняемого в коррупции

ТАСС, 29 мая. Имущество исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии - министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки, арестовано. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 27 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Новиков был задержан 17 апреля при получении 2 млн рублей. На следующий день ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу до 16 июня.

"В ходе следствия по уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого. В числе арестованных объектов недвижимое имущество, в том числе жилое помещение, недостроенный жилой дом, два земельных участка, автомобиль Toyota Camry и денежные средства", - говорится в сообщении. Общая стоимость арестованного имущества превышает 27 млн рублей.

По данным следствия, чиновник потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.