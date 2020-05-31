В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими

ТАСС, 31 мая. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае, в результате которого в воскресенье три человека погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"По факту ДТП следственной частью главного следственного управления [ГУ МВД по Красноярскому краю] было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет", - сказано в сообщении.

Установлено, что водитель перевернувшегося автомобиля ВАЗ-2105 был в состоянии алкогольного опьянения.

Утром в воскресенье в поселке Памяти 13 Борцов автомобиль ВАЗ-2105 съехал с дороги, опрокинулся и врезался в здание магазина. В салоне было восемь человек. Погибли две женщины и мужчина. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести. Два человека после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.

Установлено, что у водителя не было прав на управление транспортными средствами.