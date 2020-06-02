Власти Алтайского края проконтролируют вопросы жизнеобеспечения в Славгороде

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил взять под контроль вопросы жизнеобеспечения Славгорода, где правоохранители задержали главу города Сергея Горбунова. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правительства региона.

Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему было предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом. Сейчас администрацией города руководит исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Дмитрий Петраков.

"Виктор Томенко поручил взять под контроль вопросы жизнеобеспечения Славгорода. В совещании сегодня приняли участие заместители председателя правительства края, в том числе Денис Губин, Александр Лукьянов и Виталий Снесарь. Ранее Виктор Томенко поручил им провести встречи с руководством администрации Славгорода и депутатским корпусом для сохранения стабильной работы органов местного самоуправления", - сообщает пресс-служба правительства региона.

В составе муниципального образования, помимо Славгорода, более 20 населенных пунктов бывшего Славгородского района. Губернатор отметил, что во всех поселениях необходимо своевременно решать вопросы жизнеобеспечения. Члены правительства края будут работать в Славгороде 4 июня.

"К сожалению, не все проходят испытание властью. <...> Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СК по региону, 29 мая глава города получил взятку в более 2 млн рублей от директора одной из компаний, деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключение договоров в обход процедур закупки. Кроме того, при допросе чиновник признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.