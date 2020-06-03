Как сибирские избиркомы готовятся к общероссийскому голосованию по конституции

ТАСС, 3 июня. Избирательные комиссии в регионах Сибири начали подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которое начнется 25 июня. В период распространения коронавируса избирательные комиссии стремятся создать условия, которые бы одновременно были безопасны и обеспечивали прозрачность процедуры. О самой процедуре голосования будут информировать посредством горячих линий и видеороликов, а на участках будут разделять входящих и выходящих избирателей.

Президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ о назначении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Информирование избирателей

В избирательных комиссиях по всей Сибири ставку при подготовке к проведению общероссийского голосования делают на всестороннее информирование избирателей о ходе процедуры. Это, по словам председателей комиссий, позволит и соблюсти меры безопасности, и провести голосование по всем правилам.

В пресс-службе избирательной комиссии Новосибирской области ТАСС сообщили, что с 1 июня в регионе открыта горячая линия по вопросам проведения процедуры. "Избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий", - пояснили в избиркоме.

В Республике Хакасия также стремятся сделать информирование избирателей бесконтактным, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Александр Чуманин. Облизбирком Иркутской области направил местным телеканалам видеоролики, в которых объясняется, как будет проходить процедура.

Меры безопасности

В регионах Сибирского федерального округа по-прежнему действуют ограничительные меры, исключающие массовые скопления людей, поэтому члены избирательных комиссий стремятся максимально обезопасить процесс голосования на участках.