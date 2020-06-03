Как сибирские избиркомы готовятся к общероссийскому голосованию по конституции

ТАСС, 3 июня. Избирательные комиссии в регионах Сибири начали подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которое начнется 25 июня. В период распространения коронавируса избирательные комиссии стремятся создать условия, которые бы одновременно были безопасны и обеспечивали прозрачность процедуры. О самой процедуре голосования будут информировать посредством горячих линий и видеороликов, а на участках будут разделять входящих и выходящих избирателей.
Президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ о назначении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.
Информирование избирателей
В избирательных комиссиях по всей Сибири ставку при подготовке к проведению общероссийского голосования делают на всестороннее информирование избирателей о ходе процедуры. Это, по словам председателей комиссий, позволит и соблюсти меры безопасности, и провести голосование по всем правилам.
В пресс-службе избирательной комиссии Новосибирской области ТАСС сообщили, что с 1 июня в регионе открыта горячая линия по вопросам проведения процедуры. "Избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий", - пояснили в избиркоме.
В Республике Хакасия также стремятся сделать информирование избирателей бесконтактным, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Александр Чуманин. Облизбирком Иркутской области направил местным телеканалам видеоролики, в которых объясняется, как будет проходить процедура.
Меры безопасности
В регионах Сибирского федерального округа по-прежнему действуют ограничительные меры, исключающие массовые скопления людей, поэтому члены избирательных комиссий стремятся максимально обезопасить процесс голосования на участках.
"Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Потоки голосующих будут разведены на выход и на вход, на каждом участке будет установлен температурный контроль. Все требования проведения голосования будут выполнены: открытость, прозрачность, достоверность и легитимность волеизъявления граждан", - рассказал ТАСС председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко, добавив, что подготовка к голосованию началась задолго до объявленной даты.
По его словам, меры безопасности будут обеспечиваться в течение всех семи дней, включая день голосования. "Главное, чтобы при голосовании не образовывалась очередь, толпа", - подчеркнул он.
В Алтайском крае, где во время общероссийского голосования будут работать 1 802 участковых избирательных комиссии, также планируют использовать комплекс мер для профилактики рисков распространения коронавирусной инфекции. "На уровне страны мы видим первые шаги по смягчению ряда ограничительных мероприятий. Но важно понимать, что это не отменяет неукоснительного соблюдения определенных требований, направленных на профилактику рисков распространения коронавирусной инфекции. В данный момент на рассмотрении находятся вопросы обеспечения и использования средств индивидуальной защиты в ходе голосования", - цитирует пресс-служба председателя краевой избирательной комиссии Ирину Акимову. Члены облизбиркома Иркутской области также обсудили вопрос обеспечения всех членов избирательных комиссий и избирателей масками и антисептиками.
В Хакасии при соблюдении необходимых мер безопасности голосование готовы организовать в больнице и СИЗО. "Будет открыт 381 постоянный участок, и планируем четыре временных. <...> Если голосование будет решено проводить в больнице, то там [для этого] будут приняты особые меры", - пояснил председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.