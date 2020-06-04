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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Спасатели Сибирского центра МЧС России вылетели в Норильск для ликвидации разлива топлива

В составе группы находятся 100 человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Спасатели Сибирского центра МЧС России вылетели в Норильск для оказания помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

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"Самолет Ил-76 МЧС вылетел из Новосибирска в Норильск. На его борту - 100 сотрудников Сибирского спасательного центра с необходимым оборудованием", - сказал собеседник агентства. Они усилят группировку по ликвации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода компании "Норильский никель", повлекшие загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская областьРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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