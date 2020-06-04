Сбившего двух детей в Хакасии полицейского подозревают в нарушении ПДД

ТАСС, 4 июня. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в хакасском селе Райково Усть-Абаканского района. Полицейский, сбивший двух девочек, подозревается в нарушении правил дорожного движения, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по <...> ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения"). По версии следствия, сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле, <...> совершил наезд на двух девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на 2 года.

ДТП произошло вечером 2 июня, дети в возрасте 5 и 7 лет выбежали на дорогу на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля в месте, не оборудованном пешеходным переходом. Водитель был трезв, уточняли в пресс-службе МВД по Республике Хакасия. Девочки госпитализированы, тяжесть вреда их здоровью устанавливается.