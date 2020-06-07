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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Спасатели и спецтехника Арктического отряда пополнят силы МЧС по ликвидации ЧП в Норильске

На место происшествия дополнительно направили девять спасателей и шесть единиц техники, среди которых два снегоболотохода и два плавсредства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группировка по ликвидации разлива топлива в Норильске будет усилена спасателями и спецтехникой Дудинского арктического поисково-спасательного отряда. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда (АПСО) МЧС России выдвинулись в Норильск для усиления действующей группировки. Всего от Дудинского отряда задействовано девять спасателей и шесть единиц техники, из них - два снегоболотохода и два плавсредства", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки. Они приспособлены для работы в арктической зоне и не повреждают тундровое покрытие. Специалисты отряда будут задействованы в проведении разведки загрязненной территории и оказании необходимой помощи при ликвидации ЧС.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, они попали в грунт и в водоемы.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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