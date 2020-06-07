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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Спасатели арктического отряда прибыли в Норильск для ликвидации разлива топлива

Общая группировка спасателей составляет 489 человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ прибыли на место ликвидации разлива дизтоплива в Норильск. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ прибыли для усиления действующей группировки на месте чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края. Девять специалистов и шесть единиц техники, в том числе снегоболотоходы, позволят увеличить мобильность группировки", - сказали в ведомстве.

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Прибывшие спасатели размещены в полевом лагере МЧС. Они будут проводить разведку загрязненной территории и окажут помощь при ликвидации разлива. Общая группировка составляет 489 человек и 200 единиц техники. Работа личного состава организована в круглосуточном двухсменном режиме, добавили в МЧС.

Как сообщил журналистам депутат совета депутатов Таймырского муниципального района, президент ассоциации объединений коренных малочисленных народов Таймыра Геннадий Щукин, работы по ликвидации разлива топлива проводятся открыто, с информированием коренных местных жителей о происходящем. "Все открыто (информация о ходе ликвидации разлива), мы все видим. Надеюсь нас и дальше будут держать в курсе", - сказал Щукин, добавив, что в плане оперативного действия компания "Норникель" "старается сделать все необходимое". По его словам, компания заявила о поддержке экологических проектов Таймыра.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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