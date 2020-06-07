Спасатели арктического отряда прибыли в Норильск для ликвидации разлива топлива

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ прибыли на место ликвидации разлива дизтоплива в Норильск. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ прибыли для усиления действующей группировки на месте чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края. Девять специалистов и шесть единиц техники, в том числе снегоболотоходы, позволят увеличить мобильность группировки", - сказали в ведомстве.