Нефтепродукты проникли в почву после разлива ГСМ в Норильске на глубину порядка 5 см

По поручению губернатора Александра Усса ранее была сформирована специальная группа из представителей Института экологии и географии Сибирского федерального университета (СФУ), Института фундаментальной биологии и биотехнологии, а также государственных органов власти для оценки уровня загрязнения.

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Нефтепродукты проникли в почву из-за разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 на глубину порядка 5 см. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.

"По результатам исследования проб территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарная. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву предварительно составляет не менее 2-5 см. Визуально площадь загрязнения пойменных почв составляет не менее 5 кв. км. Пробы пойменных почв и донных отложений исследуются специалистами", - говорится в сообщении. Сформирована программа наблюдений до октября 2020 года, мониторинг будет проводится еженедельно.

В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании "Норникель", Морской спасательной службы, компаний "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь" и МЧС. Отряд морской спасательной службы имеет опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждения на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. К настоящему моменту спасатели локализовали разлив.

По факту разлива возбуждено четыре уголовных дела. Задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.