Глава МЧС подтвердил завершение ликвидация ЧС в Норильске в двухнедельный срок

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью газете " Комсомольская правда " подтвердил, что ликвидация разлива дизельного топлива в Норильске займет около двух недель.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

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"Завершение работ запланировано в течение двух недель", - сказал он.

Ранее о таких сроках говорил первый замминистра Александр Чуприян.

По данным МЧС на утро вторника, в отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 23 тыс. кубометров загрязненного грунта с места разлива дизтоплива. В пресс-службе компании "Транснефть" сообщали, что с водной поверхности собрано 760 кубометров нефтепродукта.