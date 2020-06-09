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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС подтвердил завершение ликвидация ЧС в Норильске в двухнедельный срок

Ранее о таких сроках сообщал первый замглавы ведомства Александр Чуприян
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью газете "Комсомольская правда" подтвердил, что ликвидация разлива дизельного топлива в Норильске займет около двух недель.

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"Завершение работ запланировано в течение двух недель", - сказал он.

Ранее о таких сроках говорил первый замминистра Александр Чуприян.

По данным МЧС на утро вторника, в отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 23 тыс. кубометров загрязненного грунта с места разлива дизтоплива. В пресс-службе компании "Транснефть" сообщали, что с водной поверхности собрано 760 кубометров нефтепродукта.

 

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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