Эксперт считает, что разлившееся под Норильском топливо не дойдет до Карского моря

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Разлившиеся в реки под Норильском нефтепродукты не попадут в Карское море, а растворятся в воде, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.
"Превышение ПДК значительное, но справится ли река? Я думаю, что справится. <…> Солярка, попавшая в эти водоемы - это растворимая фракция, которая быстро переносится течением, часть из нее осядет на дно и это будет вторичное загрязнение на долгое время. 800 км от Пясино до Карского моря, ну не дойдет, разбавится", - сказал Кириллов.
Во вторник заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк заявила ТАСС, что в озере Пясино обнаружены следы нефтепродуктов с превышением предельно допустимых концентраций в три раза. Также чиновник заявила, что установленные на реке Амбарной защитные боны либо неэффективны, либо были установлены позже, чем это было необходимо. Директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин сообщил, что ученые не обнаружили в озере следов дизтоплива. Первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, также заявил, что предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов не превышена.
К ликвидации последствий разлива привлечено порядка более 500 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.
Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.