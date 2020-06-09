Эксперт считает, что разлившееся под Норильском топливо не дойдет до Карского моря

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Разлившиеся в реки под Норильском нефтепродукты не попадут в Карское море, а растворятся в воде, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"Превышение ПДК значительное, но справится ли река? Я думаю, что справится. <…> Солярка, попавшая в эти водоемы - это растворимая фракция, которая быстро переносится течением, часть из нее осядет на дно и это будет вторичное загрязнение на долгое время. 800 км от Пясино до Карского моря, ну не дойдет, разбавится", - сказал Кириллов.