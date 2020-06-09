Спасатели нейтрализовали дизтопливо на площади 32,6 тыс. кв. м на реках под Норильском

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

ТАСС, 9 июня. Спасатели в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском нейтрализовали топливо в акватории местных рек на площади 32,6 тыс. кв. метров, сообщила во вторник пресс-служба "Норникеля", на ТЭЦ которой произошло ЧП.

"Проводится нейтрализация топлива вдоль реки Далдыкан. Всего нейтрализовано 32 600 кв. метров, в том числе 6 тыс. за сутки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 9 июня в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 было вывезено 23 тысячи кубометров загрязненного грунта. В течение последних суток работу проводили 673 человека, было задействовано 264 единицы техники АО "НТЭК", Заполярного филиала и специализированных организаций, в том числе Северного филиала "Морспецслужбы", компаний "Газпромнефть" и "Транснефтьсибирь".

Ранее сообщалось, что специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.