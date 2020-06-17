Как голосуют по поправкам в конституцию жители отдаленных территорий Сибири

ТАСС, 17 июня. Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ разворачивается в регионах Сибирского федерального округа. Члены избиркомов в первые дни голосования добираются до оленеводов, вахтовиков и пограничников на лодках и вертолетах, соблюдая все меры санитарной безопасности, рассказали ТАСС в региональных избиркомах.
Самой большой труднодоступной территорией, которую предстоит охватить избирательным комиссиям, является полуостров Таймыр на севере Красноярского края. Здесь, в центре российской Арктики, мало постоянных дорог, и добираться до избирателей порой приходится много часов.
"Всего планируется охватить 1,5 тыс. участников голосования, проживающих достаточно далеко от избирательных участков и осуществляющих свою деятельность в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Таймыра (Красноярский край). Члены комиссии будут перемещаться, в частности, на вертолетах и лодках. До 30 июня планируется выполнить порядка 16 авиарейсов к местам проведения голосования", - сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.
На Таймыре члены комиссии планируют собрать голоса оленеводов, сотрудников отдаленных метеостанций, военнослужащих на пограничных заставах. В голосовании уже приняли участие более 120 жителей Носковской тундры, 30 оленеводов в пяти оленеводческих бригадах поселка Сындасско. После них члены избиркома посетят оленеводческие и рыболовные бригады поселков Попигай и Новорыбная.
Пограничники и шорцы
Отдаленные территории, жители которых голосуют досрочно, есть и в других регионах Сибири. Как рассказали ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области, члены избирательных комиссий добираются в отдаленные местности на вертолетах, водным, железнодорожным и высокопроходимым автомобильным транспортом. Здесь в отдаленных местностях живут 7 тыс. человек, обладающих правовом голоса. Избирательные участки там располагаются в школах, библиотеках и других учреждениях. А в Казачинско-Ленском районе есть деревня Вершина Ханды, где избирательного участка вовсе нет - ее жители будут голосовать прямо у вертолета, сбрасывая бюллетени в переносную урну.
В Приангарье досрочное голосование уже состоялось на метеостанции Хадама в Нижнеудинском районе. Там проголосовали два метеоролога. В пресс-службе облизбиркома отметили, что погода позволила отправить туда вертолет, и с этим не стали затягивать. "Всегда очень многое зависит от погоды. Могут быть сложные не только летные условия, но и шторм на Байкале. И будет перенос голосования в связи с погодными условиями", - сказал собеседник агентства.
В Республике Алтай, по данным пресс-службы правительства региона, досрочное голосование начнется с 18 июня, смогут проголосовать около 1,3 тыс. жителей трех расположенных в горах сел - Бельтир и Аркыт Кош-Агачского района и Беле Улаганского района, а также военнослужащих на погранзаставах, животноводов и егерей в урочищах, на кордонах и стоянках. До них члены избиркомов будут добираться на вездеходах и лошадях.
В Кузбассе голосование в отдаленных и труднодоступных районах пройдет с 21 по 28 июня. Больше всего отдаленных и труднодоступных населенных пунктов здесь расположено на юге, в Горной Шории, где проживает коренной малочисленный сибирский народ - шорцы. По данным облизбиркома, в некоторых поселках шорцев числится всего по одному избирателю, но, несмотря на это, голосование будет организовано и там.
Меры безопасности
Процедура проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На избирательных участках введен масочный режим, участникам голосования выдают перчатки и дезинфицирующее средство, сообщили в администрации Таймыра.
Республика Алтай получила 235 приборов для бесконтактного измерения температуры на участках. Проводится и тестирование на коронавирус представителей территориальных и участковых избирательных комиссий - всего обследуют более 1,5 тыс. членов избиркомов и более 1,4 тыс. наблюдателей.
В Омской области, где голосование начнется только 25 июня, для безопасности избирателей и членов комиссий уже закупили у местных производителей около 60 тонн антисептика и 1,5 млн масок, сообщила пресс-служба правительства региона. Уже сейчас средства защиты начали развозить по пунктам голосования.
О голосовании
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.