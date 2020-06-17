Как голосуют по поправкам в конституцию жители отдаленных территорий Сибири

ТАСС, 17 июня. Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ разворачивается в регионах Сибирского федерального округа. Члены избиркомов в первые дни голосования добираются до оленеводов, вахтовиков и пограничников на лодках и вертолетах, соблюдая все меры санитарной безопасности, рассказали ТАСС в региональных избиркомах.

Самой большой труднодоступной территорией, которую предстоит охватить избирательным комиссиям, является полуостров Таймыр на севере Красноярского края. Здесь, в центре российской Арктики, мало постоянных дорог, и добираться до избирателей порой приходится много часов.

"Всего планируется охватить 1,5 тыс. участников голосования, проживающих достаточно далеко от избирательных участков и осуществляющих свою деятельность в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Таймыра (Красноярский край). Члены комиссии будут перемещаться, в частности, на вертолетах и лодках. До 30 июня планируется выполнить порядка 16 авиарейсов к местам проведения голосования", - сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.

На Таймыре члены комиссии планируют собрать голоса оленеводов, сотрудников отдаленных метеостанций, военнослужащих на пограничных заставах. В голосовании уже приняли участие более 120 жителей Носковской тундры, 30 оленеводов в пяти оленеводческих бригадах поселка Сындасско. После них члены избиркома посетят оленеводческие и рыболовные бригады поселков Попигай и Новорыбная.

Пограничники и шорцы

Отдаленные территории, жители которых голосуют досрочно, есть и в других регионах Сибири. Как рассказали ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области, члены избирательных комиссий добираются в отдаленные местности на вертолетах, водным, железнодорожным и высокопроходимым автомобильным транспортом. Здесь в отдаленных местностях живут 7 тыс. человек, обладающих правовом голоса. Избирательные участки там располагаются в школах, библиотеках и других учреждениях. А в Казачинско-Ленском районе есть деревня Вершина Ханды, где избирательного участка вовсе нет - ее жители будут голосовать прямо у вертолета, сбрасывая бюллетени в переносную урну.