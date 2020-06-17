На участке Красноярской железной дороги возобновились грузоперевозки после аварии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перевозки грузов "Русала" по участку пути "Ачинск-2 - Назарово" Красноярской железной дороги возобновлены после ремонта, проведенного для устранения последствий аварии, в ближайшее время Ачинский глиноземный комбинат (АГК) компании постепенно вернется к плановому объему производства. Об этом говорится в сообщении "Русала".

7 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке пути Красноярской железной дороги. Этим маршрутом осуществляется перевозка груженых и порожних составов для обеспечения сырьем АГК.

"Во время ремонтных работ снабжение комбината шло по объездному маршруту, что привело к увеличению срока доставки, ограничению объемов поставляемого сырья, и, следовательно, снижению загрузки комбината и объемов производства. В ближайшее время, после полного восстановления транспортного сообщения, комбинат постепенно вернется к плановому объему производства", - сообщили в "Русале", отметив, что оперативное проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск объездной доставки грузов, организованные РЖД, позволили не допустить критичного снижения объемов производства на АГК, который является ключевым поставщиком сырья для Красноярского алюминиевого завода "Русала".

Ачинский глиноземный комбинат - крупнейший производитель глинозема в России. Производственная мощность комбината - 1,069 млн тонн глинозема в год.